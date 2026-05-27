Montebello Jonico, proclamato il neo sindaco. Don Zampaglione si rivolge a Suraci: “il Signore doni tanta forza”

A Montebello Jonico ieri c’è stata la proclamazione del sindaco alla presenza di tantissima gente in un clima di festa e di gioia. Con il 67,84% dei consensi Leonardo Suraci è stato proclamato nuovo sindaco alla guida della lista civica “Progetto in Comune”- per Montebello. Il sindaco Leonardo Suraci nel prendere la parola ha ringraziato tutti e ha parlato di “famiglia” (funzionari, impiegati, consiglieri, amministratori siamo una famiglia ha sottolineato più volte il dottor Suraci ) che deve lavorare per realizzare un interesse che è quello della comunità. Sarò il sindaco di tutti anche di chi non mi ha votato. Presente alla cerimonia anche don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello che su richiesta del signor Sindaco e di tutta l’amministrazione ha rivolto prima delle parole al neo-sindaco del Comune di Montebello e poi dopo la recita della preghiera del Padre Nostro ha benedetto gli astanti.

Presente alla cerimonia la baby-sindaco e le telecamere di Capo Sud Channel che ha ripreso l’intera cerimonia. Al termine della cerimonia c’è stato un momento di festa e le foto di rito con i consiglieri, genitori e sostenitori. Una giornata che rimarrà impressa in tutti coloro che hanno partecipato che ha visto una comunità, sindaco e amministratori stringere tanti mani, sorridere e benedetti, l’inizio è ottimo adesso si inizia a lavorare dialogando e risolvendo le criticità di questo comune.

L’intervento di Don Giovanni Zampaglione prima della benedizione

L’intervento di Don Giovanni Zampaglione prima della benedizione: “Gentile sindaco, desidero esprimerLe le mie più vive congratulazioni per la Sua elezione alla carica di sindaco. Nel porgerLe i miei più sinceri auguri di buon lavoro , assicuro a Lei, All’amministratore comunale di Montebello e da parte delle comunità di Masella e Montebello ove svolgo il mio servizio di pastore il mio ricordo nella preghiera. Che il suo mandato possa essere guidato da spirito di servizio, saggezza e attenzione costante al bene comune, con un occhio di riguardo per le famiglie, i giovani e le persone fragili. Le auguro di essere il sindaco di tutto il nostro territorio che è molto vasto. Le auguro di mettersi in ascolto e di dialogare con tutti. Di ascoltare le criticità dei nostri paesi e di risolvere i vari problemi che attanagliano i nostri paesi. Auspico fin da ora tanta collaborazione , nel rispetto dei ruoli, per il bene e la crescita del nostro paese. Da parte mia, che vivo e amo questo territorio lei troverà sempre una porta aperta per sostenere i valori di solidarietà, accoglienza e giustizia. Il Signore le doni tanta forza e discernimento. Buon lavoro per questa nuova avventura amministrativa. Sursum corda semper”.