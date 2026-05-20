Montebello Jonico, Foti: “più servizi e massima attenzione ai giovani, la nostra idea di comunità”

Il recente report di Save the Children “I luoghi che contano. Infanzia e adolescenza nelle periferie urbane”, richiama con forza un tema che riguarda da vicino anche le comunità del nostro territorio: il rischio che le periferie e i piccoli centri vengano lasciati soli, privi di servizi e segnati da un crescente senso di abbandono sociale. I giovani chiedono cose semplici, ma fondamentali: luoghi curati e decorosi, trasporti efficienti, spazi per lo sport, la cultura e la socialità, illuminazione pubblica, sicurezza e rispetto per i quartieri in cui vivono. Chiedono, soprattutto, di non essere etichettati o dimenticati“, afferma Maria Foti, candidato sindaco di Montebello Jonico.

“Come candidato sindaco con la lista Diamoci ancora una mano – dice Maria Foti – condivido pienamente questo richiamo. Una comunità cresce davvero solo quando nessuno resta indietro e quando ogni frazione, ogni quartiere e ogni famiglia vengono considerati parte integrante del futuro del paese”. “Per questo il nostro impegno – prosegue – sarà orientato a rafforzare i servizi, valorizzare gli spazi pubblici, sostenere le attività culturali e sportive, sostenere le attività delle associazioni presenti sul territorio, e restituire centralità ai giovani. È necessario creare occasioni di incontro e partecipazione, perché il degrado e l’isolamento si combattono costruendo comunità vive, inclusive e solidali”.

Per Maria Foti Montebello Ionico ha risorse civiche, energie e identità che meritano di essere riconosciute e sostenute

Per Maria Foti, ancora, “Montebello Ionico ha risorse civiche, energie e identità che meritano di essere riconosciute e sostenute. Il rispetto per i luoghi in cui viviamo passa anche dalla capacità delle istituzioni di ascoltare chi quei luoghi li abita ogni giorno”.“La politica locale – conclude Maria Foti – deve tornare a essere presenza concreta, attenzione ai bisogni reali e capacità di dare risposte. È da qui che vogliamo ripartire: dalla dignità delle persone e dalla cura della nostra comunità”.