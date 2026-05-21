Montebello Jonico, Don Zampaglione: “fare il sindaco è una missione”

Tra tre giorni anche Montebello Jonico si recherà alle urne per l’elezione del nuovo sindaco e amministrazione comunale. Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello che in questi anni si è fatto portavoce delle “grida“, delle esigenze e delle problematiche della gente in riferimento alla prossima tornata elettorale ha voluto fare delle riflessioni importanti. “Riprendo un ‘espressione molto bella di Giorgio La Pira: “Non si dica quella frase poco seria : la politica è una cosa brutta”. No : l’ impegno politico , è un impegno che deve poter convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tutta tessuta di preghiera e meditazione, di prudenza, di fortezza , di giustizia e di carità. Noi cristiani non possiamo “giocare da Pilato”: lavarci le mani. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per il cristiano. Ai futuri candidati a sindaco chiedo di ascoltare la voce dei cittadini per la risoluzione dei loro problemi”.

Per Don Zampaglione fare il sindaco è una missione

“Fare il sindaco è una missione ove viene richiesto tanto sacrificio e soprattutto dare il massimo per venire incontro alle problematiche della gente:(acqua, spazzatura, pulizia dei cimiteri, pulizia delle strade, e tantissime altre problematiche….) .Con riferimento alla prossima tornata elettorale che sarà domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio invito i cittadini ad aprire gli occhi esprimendo un voto libero per il bene della comunità senza farsi ingannare da facili promesse o programmi che non verranno realizzati. Un amministrazione comunale deve prendere contezza dei problemi di tutto il territorio comunale senza dimenticare i paesi interni .Permettetemi una provocazione: Spesso tanti hanno detto questo : Ma noi siamo figli di un Dio minore perché siamo dimenticati o figli che amano il proprio paese e lo vorrebbero diverso e migliore? Auguro alla futura amministrazione tantissima attenzione alle tante problematiche della gente e la invito ad ascolta e risolvere i problemi. Se ci sarà collaborazione, il rimboccarsi le maniche, il lavoro fatto con passione allora un piccolo sogno e una piccola vittoria sarà realizzata”, conclude don Zampaglione.