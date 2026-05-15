Montebello Jonico, domenica il confronto tra i candidati a sindaco

Domenica 17 maggio alle ore 17:30 presso il salone parrocchiale di Masella in vista delle elezioni amministrative di Montebello Jonico ci sarà un confronto tra i candidati a Sindaco: la dottoressa Foti e il dottor Suraci. Introdurrà Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico e modererà Claudia Pugliese, giornalista. Il Parroco, tramite questo video, invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo incontro molto importante.

Durante la serata Don Giovanni Zampaglione consegnerà ai due candidati a Sindaco il decalogo del buon politico di Don Luigi Sturzo, invitandoli a rispettarlo, a viverlo e a metterlo in pratica. Leggerà alla presenza degli astanti le 10 parole del buon cittadino che ognuno dovrebbe rispettare e mettere in pratica.