Montebello Jonico, confronto tra i due candidati a sindaco

Ieri ha avuto luogo, presso il Club Nautico Saline, un evento socio-culturale dedicato al Confronto tra candidati alla carica di Sindaco del Comunale di Montebello Jonico, organizzato dall’Associazione Culturale e di Volontariato “Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico”, che ringraziano per aver risposto al nostro invito per la lista numero 1 “Diamoci ancora una Mano” la Candidata alla carica di Sindaco Dott.ssa Maria Foti, sindaco in carica; per la lista numero 2 “Progetto in Comune per Montebello il Candidato alla carica di Sindaco Prof. Leonardo Suraci”.

Il confronto è stato moderato dal Dott. Fabio Giuseppe Zampaglione, Presidente dell’Associazione Culturale e di Volontariato “Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico”. Insieme al moderatore, al tavolo dei relatori e stato presente il Dott. Natalino Licordari – Corrispondente della Gazzetta del Sud, il quale è intervenuto, in accordo con il Moderatore, per formulare alcune domande ai candidati, per tanto lo ringraziamo per la sua disponibilità. Prima di iniziare il confronto è stato rivolto un saluto all’Avv. Loris Maria Nisi, il quale aveva presentato una lista per concorrere a questa tornata elettorale ma successivamente ricusata dal Tar. Invitato a prendere la parola lo stesso ha salutato la platea formulando i migliori auguri ai due partecipanti alla competizione elettorale.

Il confronto ha avuto subito un inizio scoppiettante con delle domande che hanno alzato subito l’asticella del gradimento e dell’interesse

Il confronto ha avuto subito un inizio scoppiettante con delle domande che hanno alzato subito l’asticella del gradimento e dell’interesse. I due candidati si sono ben districati nelle risposte, senza escludere qualche battuta piccante. Sono stati toccati di interesse primario come scuole, cimiteri, strade, illuminazione pubblica, raccolta differenziata, per poi passare argomenti di come le ex OGR, il porto l’ex Liquilchimica. Non si potevano tralasciare argomenti come territorio, turismo e idee sul rilancio. Sono stati toccati molti argomenti, tutti interessati e coinvolgenti, che hanno succitato i commenti tra il pubblico. Un folta platea ha assistito all’evento, il tutto si è svolto con ordine e decoro.

“Un ringraziamento particolare va a Daniele Tripodi, titolare del Club Nautico Saline, per aver concesso l’uso dei suoi locali per lo svolgimento dell’evento, al nostro Media Partner “Pierre Promotion – Social Media, Marketing, Management” di Giuseppe Rodà per l’impianto audio e la fattiva collaborazione, alle forze dell’ordine, all’amministrazione comunale, al pubblico intervenuto, a tutti coloro i quali si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento e soprattutto a tutti i soci e i sostenitori della nostra associazione”, rimarcano gli organizzatori.