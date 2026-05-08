Montebello Ionico, Maria Foti rilancia: “abbiamo rimesso in moto il Comune, adesso guardiamo al futuro”

La lista “Diamoci ancora una mano”, guidato dal candidato sindaco Maria Foti, ha ufficialmente aperto la campagna elettorale con la presentazione pubblica della squadra che concorrerà alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Montebello Ionico. L’incontro si è svolto ieri pomeriggio in piazza Don Rocco De Franco, davanti a numerosi cittadini che hanno preso parte a quello che è stato il primo momento pubblico di confronto e condivisione del percorso amministrativo portato avanti negli ultimi cinque anni. Una squadra composta da candidati con esperienza amministrativa e da giovani alla prima esperienza elettorale, un mix che punta a coniugare continuità, competenza ed entusiasmo per affrontare le nuove sfide del territorio. Nel corso del suo intervento, Maria Foti ha tracciato un bilancio dell’attività amministrativa svolta durante il mandato appena concluso, soffermandosi sui risultati raggiunti e sulle difficoltà affrontate.

“Abbiamo amministrato con serietà, ascolto e senso di responsabilità – ha dichiarato Maria Foti – mettendo sempre al centro i bisogni della comunità e lavorando quotidianamente per dare risposte concrete ai cittadini”. Particolare attenzione è stata dedicata al lavoro svolto per il risanamento e la riorganizzazione della macchina amministrativa comunale. La candidata sindaca ha ricordato l’impegno portato avanti per mettere ordine nei conti dell’ente, garantire maggiore solidità finanziaria al Comune e creare le condizioni per una programmazione più efficace e sostenibile.

“Uno degli obiettivi più importanti raggiunti in questi anni – ha sottolineato Maria Foti – è stato quello di riportare equilibrio e stabilità nei conti comunali, affrontando con responsabilità situazioni complesse che si trascinavano da tempo. Questo ci ha consentito di lavorare con maggiore serenità e di programmare interventi concreti per il territorio”. Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre evidenziato il percorso avviato per la stabilizzazione dei lavoratori precari e per l’efficientamento degli uffici comunali, attraverso una riorganizzazione interna finalizzata a migliorare i servizi offerti ai cittadini e a rendere più funzionale l’attività amministrativa.

Il candidato sindaco ha rilanciato le priorità programmatiche della lista

“Abbiamo voluto investire sulle persone e sulla struttura comunale – ha aggiunto – perché un Comune efficiente significa servizi migliori, tempi più rapidi e maggiore vicinanza ai cittadini. La stabilizzazione dei lavoratori rappresenta un risultato importante non solo sul piano occupazionale, ma anche per garantire continuità e qualità all’azione amministrativa”. Il candidato sindaco ha quindi rilanciato le priorità programmatiche della lista, evidenziando la volontà di proseguire il lavoro avviato e di investire ancora sul futuro di Montebello Ionico.

“Questa squadra rappresenta il volto di una comunità che vuole continuare a crescere – ha aggiunto –. Accanto all’esperienza maturata in questi anni ci sono energie nuove, giovani motivati e persone che hanno scelto di mettersi a disposizione del paese con passione e spirito di servizio”.“Ci presentiamo ai cittadini – ha concluso – con umiltà ma anche con la consapevolezza del lavoro fatto. Vogliamo continuare a costruire opportunità, servizi e prospettive per Montebello Ionico, mantenendo sempre aperto il dialogo con il territorio e con le famiglie”.