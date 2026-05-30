Mons. Cesare Di Pietro prende possesso della Diocesi di Locri-Gerace: un nuovo pastore guida la comunità

L’Amministratore Apostolico annuncia con gioia l’ingresso solenne del nuovo Vescovo, S.E.R. Mons. Cesare Di Pietro, nominato dal Santo Padre Papa Leone XIV alla guida pastorale della Diocesi di Locri-Gerace. La celebrazione avrà luogo sabato 25 luglio alle ore 19.00 presso la Basilica Concattedrale di Gerace, dove Mons. Cesare prenderà possesso canonico della Diocesi secondo quanto previsto dal Cerimoniale dei Vescovi.

Durante la celebrazione eucaristica sarà data lettura della Lettera Apostolica di nomina. Successivamente il nuovo Vescovo prenderà posto sulla cattedra episcopale, segno del ministero affidatogli nella Chiesa particolare di Locri-Gerace. Alla celebrazione prenderanno parte i Vescovi della Regione Ecclesiastica Calabria e della vicina Sicilia, il Clero diocesano, i Religiosi e le Religiose, le Autorità civili e militari, le Associazioni e i movimenti ecclesiali, insieme ai fedeli provenienti dalle diverse comunità parrocchiali.

L’intera comunità diocesana è invitata a prepararsi e ad accompagnare con la preghiera questo momento di grazia e di comunione ecclesiale, affidando il ministero del nuovo Vescovo all’intercessione della Beata Vergine Immacolata patrona della Diocesi e dei nostri Santi Patroni. Il programma è in corso di elaborazione e sarà reso noto successivamente.