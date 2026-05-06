Monopattini elettrici, scatta l’obbligo di contrassegno: cosa cambia dal 17 maggio 2026. Le info dell’ACI Reggio Calabria

Nuove regole in arrivo per i monopattini elettrici. Dal 17 maggio 2026 scatterà l’obbligo di dotare i monopattini elettrici di un contrassegno identificativo adesivo, misura pensata per migliorare la sicurezza stradale e rendere più semplice l’identificazione dei veicoli. L’obbligo è stato introdotto dal decreto direttoriale del 6 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo. La circolare applicativa conferma che l’entrata in vigore avverrà sessanta giorni dopo la pubblicazione, fissando così la data definitiva al 17 maggio 2026. Si tratta di una precisazione rilevante per cittadini, operatori del settore e forze dell’ordine, chiamate a vigilare sul rispetto della nuova normativa.

Il contrassegno sarà un adesivo plastificato e anticontraffazione, prodotto dal Poligrafico e Zecca dello Stato, dotato di un codice alfanumerico di sei caratteri. Dovrà essere applicato in modo non rimovibile sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo e sarà associato al codice fiscale del proprietario. La richiesta potrà essere effettuata recandosi direttamente presso gli uffici dell’Automobile Club di Reggio Calabria, in via Giuseppe De Nava 43, a Reggio Calabria. Il contrassegno potrà essere intestato a un minore di 14 anni compiuti oppure a un maggiorenne/genitore.

Le regole

Chi circolerà senza contrassegno rischia sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro. L’obiettivo della norma è rafforzare i controlli e responsabilizzare gli utenti, in un contesto di crescente diffusione dei monopattini nelle città italiane. La circolare affronta anche il tema dell’assicurazione per responsabilità civile. L’obbligo, previsto dalla legge n. 160/2019, entrerà in vigore dal 16 luglio 2026. Da quella data, le compagnie assicurative dovranno offrire polizze Rc dedicate ai monopattini elettrici. Sul tema interviene il presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, rag. Giuseppe Martorano. “L’introduzione del contrassegno rappresenta un passo ulteriore verso una regolamentazione più stringente della micromobilità elettrica. L’obiettivo è duplice: migliorare la sicurezza stradale e facilitare l’identificazione dei mezzi in caso di infrazioni o incidenti”.