Modifica articolo 36 accordo olio d’oliva, Nesci: “passo importante per tutela produzioni calabresi”

“La modifica dell’articolo 36 dell’Accordo internazionale sull’olio d’oliva e le olive da tavola rappresenta un passo importante per garantire continuità, stabilità e tutela a un settore strategico per l’economia italiana ed europea”. Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Denis Nesci, a margine del voto in Plenaria sull’Accordo internazionale sull’olio d’oliva e le olive da tavola: modifica dell’articolo 36. “L’olio d’oliva non è soltanto una delle eccellenze del patrimonio agroalimentare mediterraneo, ma un comparto che riveste un ruolo centrale sotto il profilo economico, produttivo e culturale. In un contesto internazionale sempre più competitivo, è fondamentale rafforzare strumenti capaci di garantire standard elevati di qualità, contrastare frodi e adulterazioni e tutelare i produttori europei sui mercati globali”, prosegue Nesci.

“La proroga dell’Accordo consente di preservare il ruolo del Consiglio Oleicolo Internazionale quale punto di riferimento per la definizione delle regole internazionali del settore, evitando vuoti normativi che rischierebbero di penalizzare imprese, produttori e consumatori”.

“Per territori come la Calabria, dove la produzione olivicola rappresenta un elemento identitario oltre che economico, è essenziale continuare a sostenere le filiere agricole strategiche, valorizzando il lavoro dei produttori e garantendo condizioni di concorrenza eque nei confronti dei Paesi terzi. L’Europa deve essere in grado di difendere le proprie eccellenze agroalimentari, rafforzare la sovranità alimentare e promuovere un commercio internazionale basato su regole chiare, trasparenti e reciprocità”, conclude l’eurodeputato.