Missione Bruxelles, il Presidente Occhiuto incontra la Commissione Europea: focus su fondi e politiche di coesione

Si è conclusa la missione istituzionale a Bruxelles del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che nelle giornate del 6 e 7 maggio ha preso parte a una serie di incontri con rappresentanti della Commissione europea e del Comitato europeo delle Regioni.

Nel corso della missione, il governatore ha incontrato il direttore generale della DG Empl, Mario Nava, e Nicola De Michelis, dirigente della Direzione DG Regio, avviando un confronto sui principali strumenti europei a sostegno dello sviluppo regionale, delle politiche sociali e della coesione territoriale.

In particolare il presidente Occhiuto ha voluto dare evidenza delle azioni al vaglio della Giunta a favore delle famiglie, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dalla crisi dello stretto di Hormuz, nonché le politiche in attuazione del problema abitativo. Nel corso della missione istituzionale, il governatore ha inoltre avuto un incontro bilaterale con Kata Tüttő, presidente del Comitato europeo delle regioni, e ha partecipato, in qualità di membro effettivo, alle sedute plenarie del Comitato previste nelle due giornate di lavori.