Milazzo: maxi controlli del weekend tra alcol, droga e reati

Nel corso del fine settimana appena terminato, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto un mirato piano di controlli e pattugliamenti, finalizzati a incrementare la sicurezza percepita e reprimere ogni forma di illegalità, monitorando anche il rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione alle persone che si mettono alla guida dopo avere assunto alcolici o stupefacenti.

Nell’ambito dei vari servizi svolti, sono stati controllati più di 100 veicoli e oltre 150 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada per condotte che mettono in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi con la circolazione stradale, i militari hanno infatti deferito quattro persone all’Autorità Giudiziaria, di cui 3 guidavano in stato di ebbrezza e una sotto l’effetto di stupefacenti.

Ulteriori otto persone sono state poi denunciate per altri reati, di cui 3 per porto di coltelli di genere vietato, una trovata in possesso di oggetti contundenti, 2 per manomissione di documenti d’identità, una per furto di una bicicletta elettrica e una per ricettazione dello stesso velocipede. Per quanto concerne il contrasto ai fenomeni connessi con gli stupefacenti, 4 giovani – di età compresa tra 18 e 25 anni – sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori, poiché trovati in possesso di alcune dosi di marijuana, hashish e cocaina detenute per uso personale, sequestrate dagli operanti e inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

L’intensificazione dei servizi di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo proseguirà soprattutto in virtù dell’ormai imminente inizio della stagione estiva, che vede – come ogni anno – un massiccio afflusso di turisti nell’area mamertina e una maggiore presenza di persone nei locali notturni e nelle zone della movida.