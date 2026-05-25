Milazzo, donna cade in casa: soccorsa dai Vigili del Fuoco dal balcone | FOTO

Oggi, intorno alle ore 12:00, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti a Milazzo, in via Mariano Maio, a seguito di una richiesta di supporto pervenuta alla SO115, dal personale sanitario del 118. L’intervento si è reso necessario per soccorrere una donna caduta all’interno della propria abitazione. A causa dei traumi riportati, e alla conformazione strutturale delle scale interne dello stabile, particolarmente strette, si è optato per un’evacuazione in sicurezza dall’esterno con l’ausilio dell’autoscala inviata dalla sede centrale. La squadra del Distaccamento di Milazzo arrivata sul posto con APS e pick-up con modulo attrezzato, ha soccorso la signora con una manovra, in sicurezza, di recupero dal balcone dell’abitazione, barellandola, portandola a livello del piano stradale e affidandola alle cure dei sanitari per il trasporto presso il presidio ospedaliero più vicino.