“Milazzo città europea”, incontro pubblico con l’eurodeputato Giuseppe Antoci

Prosegue il percorso di confronto pubblico promosso dalla coalizione progressista con un appuntamento dedicato al futuro europeo della città e alle opportunità per le nuove generazioni. Domenica 17 maggio, alle ore 18:30, presso Palazzo D’Amico a Milazzo, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Milazzo Città Europea”, con la partecipazione dell’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci. L’iniziativa sarà costruita in forma aperta e partecipata: cittadini, giovani, associazioni e realtà del territorio potranno intervenire direttamente preparando domande, riflessioni e proposte sui grandi temi che riguardano il presente e il futuro della città. Queste dovranno essere inviate preventivamente agli organizzatori oppure fatte sul posto prima dell’inizio dell’evento. Europa, legalità, lavoro, sviluppo sostenibile, fondi europei, politiche giovanili e prospettive per il territorio saranno al centro del confronto, con l’obiettivo di immaginare una Milazzo più al passo con i tempi, inclusiva e protagonista nel Mediterraneo.

“La nostra idea di città – dichiara il candidato sindaco Michele Vacca – passa dalla capacità di collegare Milazzo alle grandi sfide europee: diritti, partecipazione, ambiente, opportunità per i giovani e contrasto alle mafie. Vogliamo costruire una comunità che non si chiuda in sé stessa, ma che guardi avanti e sappia cogliere tutte le possibilità che l’Europa offre ai territori. Vogliamo portare Milazzo dove merita di stare”. L’incontro rappresenterà anche un’occasione per discutere del rapporto tra istituzioni europee e realtà locali, e di come utilizzare al meglio strumenti e risorse comunitarie per affrontare le criticità del territorio e creare nuove opportunità di sviluppo.