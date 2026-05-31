Milazzo, Cateno De Luca con Laura Castelli: “il secondo posto alle comunali è un punto di partenza”

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, è stato oggi a Milazzo per un incontro al comitato elettorale, insieme a Laura Castelli. Al centro dell’intervento, il risultato raggiunto dalla formazione politica nella competizione elettorale e la prospettiva di una nuova fase amministrativa e politica anche nella città mamertina. Il secondo posto alle elezioni comunali è un risultato che, secondo il leader di Sud chiama Nord, non era considerato prevedibile da molti osservatori e che oggi viene invece presentato come una base da cui ripartire per costruire un percorso più ambizioso.

Il messaggio di De Luca: il secondo posto come punto di partenza

Nel suo intervento a Milazzo, Cateno De Luca ha sottolineato il valore del risultato elettorale, legandolo direttamente alla presenza di Laura Castelli e al lavoro politico di Sud chiama Nord sul territorio. Il leader del movimento ha dichiarato: “eccoci a Milazzo con la nostra Laura Castelli. In pochi avrebbero immaginato, alla vigilia di queste elezioni, in un secondo posto. È un punto di partenza importante per fare grandi cose anche qui a Milazzo, con la competenza, la serietà e la concretezza che contraddistinguono l’azione politica di Sud chiama Nord. Il bello deve ancora venire”.

“Da qui parte la fase due: saremo presenti a Milazzo in modo ancora più incisivo, per continuare a dare voce ai cittadini e costruire un’alternativa credibile. In bocca al lupo a Pippo Crisafulli, che all’interno del Consiglio comunale porterà avanti con determinazione le battaglie di Sud chiama Nord. Grazie a tutti i candidati, ai volontari e a chi ha creduto in questo progetto. Adesso ci attende una nuova sfida: la conquista della Regione Siciliana”, evidenzia De Luca.

Laura Castelli al centro della nuova fase politica a Milazzo

La presenza di Laura Castelli accanto a Cateno De Luca assume un significato politico preciso. L’incontro al comitato elettorale di Milazzo diventa infatti l’occasione per ribadire il ruolo della dirigente nel percorso del movimento e per consolidare il legame con il territorio dopo una competizione elettorale che ha consegnato a Sud chiama Nord un risultato ritenuto significativo.

Il secondo posto viene letto non come un traguardo conclusivo, ma come l’inizio di un percorso più ampio. Nelle parole di De Luca emerge l’intenzione di continuare a presidiare la scena politica milazzese, valorizzando il consenso raccolto e provando a trasformarlo in proposta, iniziativa e presenza costante.