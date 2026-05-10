Milazzo, Castelli sui commenti social: “squallore unico, c’è anche un parente stretto del sindaco Midili”

Insulti social per Laura Castelli, candidata sindaco di Milazzo per Sud chiama Nord. “Oggi parlo da madre. La cosa che più mi fa male è pensare ai miei familiari, alle persone che mi vogliono bene, che ogni giorno entrando sui miei social si ritrovano a leggere commenti del genere. Tanti altri ve li risparmio, perché sono di uno squallore unico. Ma da madre, prima ancora che da candidata sindaco, mi chiedo: perché i social sono diventati una giungla del genere? Perché alcuni sostenitori del mio avversario politico trascorrono le giornate a insultarmi e inveire contro di me? La cosa che più mi ferisce è sapere che tra questi commenti ci sia anche un parente stretto del sindaco uscente Midili“, rimarca Castelli.

“Ma del resto, se il sindaco uscente Midili continua a ignorare il mio invito a prendere le distanze dagli attacchi, dagli insulti e dai post sessisti che colpiscono me e la mia squadra, non c’è da stupirsi se alcuni candidati, parenti, sostenitori e rappresentanti della sua coalizione si sentano autorizzati a comportarsi così. Io non sono il pupazzo di nessuno. Ma soprattutto vi invito a fermarvi. Perché non state solo inquinando questa campagna elettorale: state dando un pessimo esempio ai nostri figli e a tutta la città. E mi spiace che la maggioranza dei cittadini perbene sia costretta ad assistere a questo spettacolo indegno”, evidenzia Castelli.

“Chiedo scusa io per loro. Chiedo scusa io anche per il sindaco uscente Midili, che non ha trovato il coraggio di prendere le distanze. Da madre non posso accettare che i nostri figli crescano in un clima del genere. Non mi arrendo. Buona Festa della Mamma. Spero che almeno oggi prevalgano il rispetto e l’amore“, conclude Castelli.