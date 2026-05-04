Milazzo, arrestato 18enne per spaccio: sequestrati droga e materiale per confezionamento

Nel corso del fine settimana appena terminato, a Milazzo (ME), i Carabinieri della Compagnia del luogo hanno arrestato un 18enne, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto in concomitanza con l’avvio della stagione turistica, i Carabinieri hanno fermato il giovane in una zona solitamente frequentata da assuntori di stupefacenti, notando subito l’atteggiamento nervoso e insofferente manifestato dal ragazzo.

Difatti, la perquisizione personale eseguita a suo carico ha consentito di rinvenire – sulla sua persona – circa 4 grammi di cocaina e 100 di hashish, nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento di quelle sostanze. Alla luce di quanto emerso, il giovane è stato quindi arrestato e tradotto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre lo stupefacente sequestrato sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio del caso.