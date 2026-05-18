Messina, venerdì appuntamento con UniMe Sustainability Day 2026

Venerdì 22 maggio 2026, a partire dalle ore 9.00, presso il Plesso centrale dell’Ateneo, si terrà l’UniMe Sustainability Day, appuntamento annuale promosso dall’Università di Messina, aderente alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), dedicato alla valorizzazione delle numerose attività di didattica, ricerca e terza missione riconducibili agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale degli eventi promossi da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, il più rilevante appuntamento italiano dedicato a questi temi e contributo ufficiale alla European Sustainable Development Week (ESDW).

L’UniMe Sustainability Day 2026 si propone di rafforzare la consapevolezza critica rispetto alle sfide poste dall’attuale modello di sviluppo, favorendo occasioni di informazione, dialogo e confronto interdisciplinare. Nel corso della giornata, professionisti, studenti universitari e studenti delle scuole secondarie saranno coinvolti in seminari, laboratori e attività divulgative organizzate dai Dipartimenti, dai Centri e dagli uffici dell’Ateneo, articolate attorno a cinque aree tematiche strategiche: Risorse e Ambiente, Mobilità, Energia, Inclusione e Salute.

Le parole di Spatari e Salomone

“L’UniMe Sustainability Day – ha dichiarato la Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari – rappresenta un momento ormai strutturale della programmazione dell’Ateneo e un’importante occasione di dialogo con il territorio. L’Università è chiamata a formare cittadini consapevoli e responsabili: attraverso iniziative come questa, il nostro Ateneo si conferma un laboratorio attivo di buone pratiche, in cui ricerca, formazione e impegno civile concorrono alla costruzione di un futuro più sostenibile”.

“Il Sustainability Day – ha aggiunto la prof.ssa Roberta Salomone, Delegato alla Sostenibilità di Ateneo – offre una panoramica significativa delle attività di ricerca e didattica sulla sostenibilità sviluppate all’interno dell’Università di Messina. Attorno alle cinque aree tematiche principali si articoleranno oltre sessanta interventi, tra contributi di esperti, focus divulgativi e momenti di confronto aperti a studenti, scuole, istituzioni e professionisti, con l’obiettivo di stimolare il necessario cambiamento culturale alla base della transizione ecologica”.

Il programma proseguirà poi nei giorni 22 e 23 maggio 2026 con la manifestazione “Piante Carnivore”, ospitata presso l’Orto Botanico “Pietro Castelli” dell’Università di Messina, evento giunto alla quattordicesima edizione. Nell’ambito dell’iniziativa sono previsti appuntamenti nella Cavea dell’Orto, mentre lungo i viali saranno allestiti pannelli illustrativi e collezioni di piante carnivore. Per entrambe le giornate l’Orto Botanico sarà aperto al pubblico con orario 9.00–13.00 e 16.00–19.00, con ingresso gratuito.