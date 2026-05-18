Messina, “Un Calcio al Razzismo – Uniti con lo Sport”: al via la X edizione | INFO

La X edizione di “Un Calcio al Razzismo – Uniti con lo Sport” in campo alla Cittadella Sportiva Universitaria: da domani due giorni di sport, inclusione e valori condivisi

un calcio al razzismo

Domani, martedì 19 maggio, prenderà il via presso la Cittadella Sportiva Universitaria dell’Università degli Studi di Messina la decima edizione di “Un Calcio al Razzismo – Uniti con lo Sport”, torneo di calcio a 7 ormai tra gli appuntamenti più significativi dell’Ateneo peloritano per la promozione di cultura inclusiva, rispetto reciproco e condivisione attraverso lo sport. L’evento proseguirà anche mercoledì 20 maggio con gare, momenti di confronto e testimonianze all’insegna del fair play e dell’antidiscriminazione.

La manifestazione, organizzata dall’Università degli Studi di Messina, dal Comitato Unico di Garanzia di Ateneo (CUG) e dalla SSD UniMe, rappresenta il culmine di un percorso iniziato nei mesi scorsi con una serie di iniziative culturali e scientifiche. In particolare, l’edizione di quest’anno è stata aperta nella cornice dell’Aula Magna del Rettorato con il seminario dal titolo “Dieci anni di impegno: sport, inclusione e contrasto alle discriminazioni”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici e personalità del mondo sportivo, per riflettere sul ruolo dello sport nella lotta a stereotipi e pregiudizi e nella promozione di una società più equa e solidale.

Il cuore dell’evento sarà il tradizionale torneo di calcio a 7, dove si confronteranno 10 squadre multietniche, composte da giovani migranti, studenti universitari e rappresentanti di organizzazioni no-profit, con la finalità di unire culture diverse nello spirito del dialogo e della partecipazione attiva. Cinque delle squadre partecipanti sono riservate ai giovani migranti provenienti dalle strutture di accoglienza della città, per favorire una partecipazione ampia e realmente inclusiva.

Un Calcio al Razzismo” non è soltanto una competizione sportiva, ma un momento di sensibilizzazione e cambiamento sociale, in cui la pratica sportiva diventa veicolo di valori universali come l’inclusione, il rispetto e la solidarietà. L’evento ribadisce l’impegno dell’Ateneo e della società sportiva nel promuovere iniziative che parlano alla comunità, alle nuove generazioni e al territorio, consolidando l’idea che lo sport sia un potente strumento educativo e sociale.

L’ingresso alle gare è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza; un’occasione per vivere due giorni di sport, dialogo e partecipazione all’insegna dei valori positivi che contraddistinguono questa manifestazione da dieci anni.

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