Messina, “Un Calcio al Razzismo – Uniti con lo Sport”: al via la X edizione | INFO

Domani, martedì 19 maggio, prenderà il via presso la Cittadella Sportiva Universitaria dell’Università degli Studi di Messina la decima edizione di “Un Calcio al Razzismo – Uniti con lo Sport”, torneo di calcio a 7 ormai tra gli appuntamenti più significativi dell’Ateneo peloritano per la promozione di cultura inclusiva, rispetto reciproco e condivisione attraverso lo sport. L’evento proseguirà anche mercoledì 20 maggio con gare, momenti di confronto e testimonianze all’insegna del fair play e dell’antidiscriminazione.

La manifestazione, organizzata dall’Università degli Studi di Messina, dal Comitato Unico di Garanzia di Ateneo (CUG) e dalla SSD UniMe, rappresenta il culmine di un percorso iniziato nei mesi scorsi con una serie di iniziative culturali e scientifiche. In particolare, l’edizione di quest’anno è stata aperta nella cornice dell’Aula Magna del Rettorato con il seminario dal titolo “Dieci anni di impegno: sport, inclusione e contrasto alle discriminazioni”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici e personalità del mondo sportivo, per riflettere sul ruolo dello sport nella lotta a stereotipi e pregiudizi e nella promozione di una società più equa e solidale.

Il cuore dell’evento sarà il tradizionale torneo di calcio a 7, dove si confronteranno 10 squadre multietniche, composte da giovani migranti, studenti universitari e rappresentanti di organizzazioni no-profit, con la finalità di unire culture diverse nello spirito del dialogo e della partecipazione attiva. Cinque delle squadre partecipanti sono riservate ai giovani migranti provenienti dalle strutture di accoglienza della città, per favorire una partecipazione ampia e realmente inclusiva.

“Un Calcio al Razzismo” non è soltanto una competizione sportiva, ma un momento di sensibilizzazione e cambiamento sociale, in cui la pratica sportiva diventa veicolo di valori universali come l’inclusione, il rispetto e la solidarietà. L’evento ribadisce l’impegno dell’Ateneo e della società sportiva nel promuovere iniziative che parlano alla comunità, alle nuove generazioni e al territorio, consolidando l’idea che lo sport sia un potente strumento educativo e sociale.

L’ingresso alle gare è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza; un’occasione per vivere due giorni di sport, dialogo e partecipazione all’insegna dei valori positivi che contraddistinguono questa manifestazione da dieci anni.