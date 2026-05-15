Messina, ultima tappa oggi del tour di Cateno De Luca con le liste “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Cateno per i giovani”

Due mesi intensi di incontri, ascolto, formazione e presenza sul territorio. Si avvia alla conclusione il tour elettorale promosso dall’Onorevole Cateno De Luca insieme alle liste “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Cateno per i giovani”, nato con un obiettivo chiaro: sostenere il progetto politico delle due liste e lavorare per superare lo sbarramento del 5% in tutte e due le liste. Il percorso è partito il 9 aprile da Piazza Cairoli e ha attraversato la città da un’estremità all’altra, passando dalla prima alla settima circoscrizione e tornando nei territori anche una seconda volta, per raggiungere villaggi, quartieri, strade, piazze, case, attività commerciali e luoghi di incontro. In totale sono state 16 tappe, oltre 150 chilometri percorsi a piedi e più di 100 chilometri tra macchine e moto, con una campagna elettorale vissuta in modo collettivo.

La maggior parte dei candidati coinvolti è alla prima esperienza politica

La maggior parte dei candidati coinvolti è alla prima esperienza politica: alcuni sono under 35, altri under 45, ma tutti hanno scelto di mettersi in gioco dentro un percorso di squadra. Le ragazze e i ragazzi delle due liste hanno, incontrato cittadini e cittadine, ascoltato storie, raccolto segnalazioni, condiviso emozioni e scoperto sul campo cosa significa davvero fare politica porta a porta. Il dato politico più importante riguarda il metodo scelto: è stata una campagna elettorale oltre l’individualismo. I candidati hanno promosso i due simboli e il progetto comune delle liste “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Cateno per i giovani”, sottolinenando l’importanza del voto sulle liste.

Una scelta precisa, che ha trasformato il tour in un’esperienza di gruppo e in un laboratorio politico formativo, in linea con la strategia del Centro Studi Ti Amo Sicilia, dove ogni candidato ha messo da parte il protagonismo personale per sostenere un percorso condiviso.

Durante il tour, i ragazzi sono stati protagonisti anche di 11 comizi, nei quali hanno preso direttamente la parola, spesso per la prima volta, confrontandosi con il pubblico e imparando a comunicare idee e proposte davanti ai cittadini. Un passaggio che ha rappresentato una vera palestra politica, in vista anche della manifestazione finale in programma domani alle 21 in Piazza Casa Pia, dove parleranno per la prima volta davanti ad un pubblico importante.

Nel corso del tour, l’Onorevole De Luca ha inoltre introdotto il concetto di “militanza a punti”

Nel corso del tour, l’Onorevole De Luca ha inoltre introdotto il concetto di “militanza a punti”, articolato in 15 parametri volti a misurare l’impegno, la partecipazione e la preparazione dei candidati, con l’obiettivo di avviare un percorso politico non finalizzato esclusivamente alla ricerca del consenso o alla competizione elettorale. In queste settimane, infatti, i ragazzi hanno affrontato, e continueranno ad affrontare, diverse prove, basate sull’approfondimento delle dinamiche politiche, amministrative, comunicative e sociali. Da lunedì saranno proprio i ragazzi e le ragazze delle liste ‘De Luca Sindaco di Sicilia’ e ‘Cateno per i giovani’ a proseguire autonomamente quest’ultima settimana di campagna elettorale, mettendo in pratica sul territorio tutto ciò che hanno imparato in questi mesi al fianco dell’Onorevole Cateno De Luca: il valore dell’ascolto, della presenza costante, del confronto diretto con i cittadini e di una politica vissuta come impegno quotidiano e spirito di squadra.

Le dichiarazioni di De Luca

“Abbiamo dimostrato che esiste ancora una politica fatta di scarpe consumate, presenza nei quartieri e contatto diretto con le persone. Questo tour ha rappresentato un nuovo modello di militanza: collettivo, formativo e lontano dall’individualismo. Ragazzi e ragazze alla prima esperienza hanno scelto di mettersi in gioco per un progetto comune, sostenendo le liste e il percorso amministrativo di Federico Basile con entusiasmo, disciplina e spirito di appartenenza. È da qui che vogliamo ripartire: dalla costruzione di una nuova classe dirigente che viva la politica come servizio e non come semplice competizione elettorale”, ha commentato il Leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.