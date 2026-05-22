Messina, tantissimi fedeli per Santa Rita: processione e rose benedette

Tantissimi fedeli a Messina hanno partecipato alla tradizionale processione di Santa Rita, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità. La celebrazione si è svolta attorno al santuario di via Santa Marta, dove l’arcivescovo ha benedetto le rose prima dell’uscita della statua lungo le vie limitrofe. L’arcivescovo ha benedetto le rose, simbolo tradizionalmente legato alla devozione per Santa Rita.

La processione della statua lungo le vie del santuario di via Santa Marta

Dopo la benedizione delle rose, la statua di Santa Rita è stata portata in processione lungo le vie limitrofe al santuario di via Santa Marta. Si tratta di un rito tradizionale che rinnova ogni anno la devozione dei messinesi e richiama persone di tutte le età. La processione rappresenta il cuore visibile della festa. Il passaggio della statua lungo le strade intorno al santuario diventa un momento di fede condivisa, nel quale la comunità si raccoglie attorno alla figura della santa. Per i fedeli, partecipare alla processione di Santa Rita significa rinnovare un legame spirituale profondo, affidando preghiere, speranze e richieste di protezione a una delle sante più amate dalla tradizione cattolica.

La storia di Santa Rita, dalla fede giovanile al monastero di Cascia

La celebrazione messinese richiama anche la storia di Santa Rita, nata a Roccaporena verso il 1380. Secondo la tradizione, era figlia unica e fin dall’adolescenza nutriva una forte fede in Cristo. Nonostante questa inclinazione spirituale, i genitori la diedero in sposa.

La sua vita fu segnata dal dolore. Dopo l’assassinio del marito e la morte dei due figli, Rita fu accolta nel monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena a Cascia. Lì visse per circa 40 anni nella preghiera e nella penitenza.

Negli ultimi quindici anni di vita portò sulla fronte il segno della sua profonda unione con Gesù. Morì il 22 maggio 1457, data che ancora oggi rappresenta il cuore della sua memoria liturgica e della devozione popolare.

Una devozione che unisce fede, dolore e speranza

La figura di Santa Rita continua a parlare ai fedeli perché attraversa i temi della sofferenza, della fede e della speranza. La sua vita, segnata da lutti e scelte spirituali profonde, è diventata nel tempo un riferimento per chi cerca conforto nei momenti difficili.

A Messina, la processione e la benedizione delle rose confermano quanto questa devozione sia ancora viva. Il santuario di via Santa Marta si è trasformato in un luogo di incontro, preghiera e partecipazione, dove la comunità ha rinnovato un rito antico e molto sentito.

La presenza dei fedeli, la distribuzione dei panini benedetti e dei prodotti dell’associazione S. Maria della Strada hanno reso la giornata un momento di fede ma anche di vicinanza concreta.

Messina rinnova la tradizione di Santa Rita

La festa di Santa Rita a Messina si conferma un appuntamento capace di riunire spiritualità, tradizione e solidarietà. La benedizione delle rose, la processione della statua, la distribuzione dei panini benedetti e il coinvolgimento dell’associazione S. Maria della Strada hanno scandito una giornata vissuta da tantissimi fedeli.

Il santuario di via Santa Marta è stato il centro di una devozione che continua a coinvolgere la città e a mantenere vivo il legame con la storia della santa nata a Roccaporena e morta a Cascia il 22 maggio 1457.

Per Messina, la processione di Santa Rita resta un momento di forte partecipazione popolare, nel quale la memoria religiosa si intreccia con la vita della comunità e con gesti concreti di condivisione.