Messina, surfista in balia della corrente nella Zona Falcata: salvato dalla Guardia Costiera

Nel pomeriggio odierno la Guardia Costiera di Messina è intervenuta tempestivamente per prestare soccorso ad un surfista in difficoltà nelle acque antistanti la Zona Falcata, all’altezza di via Tommaso Cannizzaro. La segnalazione è pervenuta alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Messina, che ha immediatamente disposto l’invio sul posto della motovedetta GC A82, impegnata nel dispositivo di vigilanza e sicurezza marittima nello Stretto.

Giunta rapidamente nell’area indicata, l’unità della Guardia Costiera ha individuato il surfista, che si trovava in evidente difficoltà a causa delle condizioni del mare e della corrente presente nello specchio acqueo interessato. Il personale della Guardia Costiera ha quindi proceduto al recupero dell’uomo, assicurandolo a bordo della motovedetta e trasportandolo successivamente a terra in condizioni di sicurezza.

Il surfista, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche ed è stato sbarcato sano e salvo. L’intervento odierno conferma ancora una volta l’importanza di prestare la massima attenzione durante le attività sportive e ricreative in acqua, soprattutto nello Stretto di Messina, caratterizzato da particolari correnti e condizioni meteomarine che possono rapidamente mettere in difficoltà anche i navigatori più esperti.