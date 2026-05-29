Messina, Sud chiama Nord celebra la vittoria alle comunali a Piazza Unione Europea: Basile e De Luca tra ringraziamenti e appelli

In una Piazza Unione Europea non pienissima, si è concluso da pochi minuti il comizio di ringraziamento di Sud chiama Nord dopo il risultato ottenuto alle elezioni comunali di Messina. La manifestazione ha rappresentato un momento di celebrazione per il movimento politico e di contatto diretto con i cittadini.

L’intervento del sindaco Federico Basile sul palco di Piazza Unione Europea

A prendere la parola per primo è stato il sindaco Federico Basile, che ha sottolineato la centralità della sua amministrazione nella riconferma del movimento: “la città era abbandonata prima del 2018, e poi noi è stata una grande riconferma, siamo orgogliosi di essere messinesi. Siamo qui grazie a Cateno de Luca. Grazie a tutti voi per il sostegno e l’aiuto reale”. Queste parole mettono in evidenza sia il senso di gratitudine nei confronti del predecessore sia la volontà di consolidare l’identità politica locale, richiamando al ruolo chiave di Cateno De Luca nella storia recente della città.

Interventi dei candidati presidenti di circoscrizione e di Lo Giudice, Lombardo e Sciotto

Durante il comizio di ringraziamento, hanno preso la parola anche i candidati presidenti alle circoscrizioni, il presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, il segretario regionale Danilo Lo Giudice ed i deputati regionali Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto, che hanno illustrato le linee guida del movimento sul territorio e ribadito l’impegno verso le esigenze dei cittadini. Gli interventi hanno evidenziato la strategia politica di Sud chiama Nord, volta a rafforzare la presenza nei quartieri e a consolidare il sostegno popolare attraverso la partecipazione attiva dei residenti.

L’intervento finale di Cateno De Luca

A chiudere il comizio è stato Cateno De Luca, che ha ringraziato pubblicamente Federico Basile e tutti i membri del movimento. Oltre ai ringraziamenti, De Luca ha lanciato un appello ai cittadini: “chiedo ai siciliani liberi di candidarsi per liberare la Sicilia”. L’intervento finale ha rappresentato un momento di forte richiamo civico e politico, sottolineando l’obiettivo di ampliare la partecipazione dei cittadini e di stimolare un impegno attivo nella scena regionale.

Il significato politico del comizio

Il comizio di ringraziamento di Sud chiama Nord segna un momento rilevante nella vita politica messinese. La manifestazione ha confermato il ruolo centrale di Federico Basile e di Cateno De Luca nel panorama locale e regionale. Gli interventi hanno messo in luce la strategia del movimento, che punta a valorizzare la continuità amministrativa, coinvolgere le circoscrizioni e incentivare la partecipazione civica a livello siciliano.

Un futuro politico all’insegna della partecipazione

L’appello finale di Cateno De Luca ai “siciliani liberi” sintetizza l’orizzonte politico del movimento: promuovere candidati e cittadini attivi per costruire una Sicilia più partecipativa e dinamica. Il comizio di ringraziamento si inserisce quindi in un percorso volto a rafforzare le basi del movimento, consolidare le leadership locali e creare un ponte tra amministrazione comunale e comunità regionale.