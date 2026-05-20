“Messina: storia di un cambiamento”, mostra fotografica per raccontare la trasformazione della città attraverso gli scatti di Giovanni Isolino

Un viaggio per immagini dentro la trasformazione di Messina. Si terrà domani alle ore 10 la presentazione della mostra fotografica “Messina: storia di un cambiamento”, un momento voluto e promosso dalle liste giovanili “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Cateno per i Giovani” a sostegno del candidato sindaco Federico Basile. L’iniziativa nasce dalla volontà dei giovani di raccontare, attraverso la forza delle immagini, il percorso di cambiamento vissuto dalla città negli ultimi anni. Protagonisti della mostra saranno alcuni degli scatti più rappresentativi realizzati dal fotografo Giovanni Isolino, autore del libro *“Messina in volo. Metamorfosi di una città”*.

Le liste giovanili hanno scelto di acquistare alcune delle fotografie più simboliche del cambiamento urbano, sociale e infrastrutturale

Le liste giovanili hanno scelto di acquistare alcune delle fotografie più simboliche del cambiamento urbano, sociale e infrastrutturale della città, trasformandole in una mostra aperta ai cittadini. Un modo per fermare nel tempo, attraverso l’obiettivo fotografico, luoghi, opere e prospettive che oggi raccontano una Messina diversa.“Un’immagine spesso riesce a raccontare molto più di mille parole. Per questo abbiamo voluto creare un momento che parlasse direttamente agli occhi e alle emozioni dei cittadini, mostrando concretamente quanto Messina sia cambiata negli ultimi anni”, spiegano i promotori dell’iniziativa. La mostra resterà allestita fino alle ore 20, offrendo ai cittadini la possibilità di visitare gratuitamente l’esposizione e ripercorrere, attraverso gli scatti di Isolino, la metamorfosi della città.