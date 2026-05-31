Messina, stoccata di Gioveni (Fdi): “in aula non riconosceremo nessun leader dell’opposizione”

Il consigliere comunale di Messina, Libero Gioveni, in un post social, ha rilasciato dichiarazioni significative in merito alla conclusione della campagna elettorale e al suo possibile rientro in Consiglio Comunale. “Vorrei ricordare che Fratelli d’Italia è ancora il partito di governo della nazione e all’interno di Palazzo Zanca, nello scorso mandato, insieme ai colleghi Pasquale Currò e Dario Carbone, ha brillato per aver svolto un attento controllo degli atti, esercitando una opposizione responsabile e costruttiva ottenendo anche dei risultati importanti in Aula facendo approvare provvedimenti utili per la cittadinanza”, rimarca.

Dialogo interno e autonomia politica

Un elemento centrale del messaggio di Gioveni riguarda il rapporto con le altre forze politiche: “siamo stati l’unico gruppo consiliare coeso, l’unico gruppo che ha votato sempre in maniera compatta, dialogando sempre preventivamente al nostro interno. Ed è proprio il dialogo con le altre forze politiche di centrodestra che noi auspichiamo, ma che sia chiaro già da ora, imposizioni e agenda politica non ce li facciamo dettare da nessuno!”

Secondo il consigliere, il futuro dell’opposizione sarà basato sul rispetto reciproco tra consiglieri eletti, senza riconoscere leader imposti dall’esterno: “In Aula, per quanto ci riguarda, non riconosceremo nessun leader dell’opposizione, ma semplicemente rispetteremo ognuno dei consiglieri eletti che certamente, insieme a noi, si faranno valere per la loro conoscenza, esperienza e competenza”. Come ben si capisce è una chiara stoccata a Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra ed al suo ruolo all’interno dell’aula consiliare.

Nessuno sconto all’Amministrazione Basile

Infine, Gioveni ha chiarito la posizione di Fratelli d’Italia rispetto all’amministrazione comunale: “#FratellidItalia 🇮🇹 è per la città SEMPRE e all’Amministrazione Basile, che sia altrettanto chiaro, non faremo nessuno sconto, perché dal movimento politico che il sindaco riconfermato rappresenta, personalmente sono e sarò distante sempre anni luce”.

Queste parole sottolineano la volontà di mantenere un’opposizione ferma ma costruttiva, attenta agli interessi della cittadinanza e pronta a collaborare con le altre forze politiche solo nel rispetto delle prerogative di ciascun gruppo.