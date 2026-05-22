Messina: sorpreso con 70 grammi di droga, 51enne arrestato

Nei giorni scorsi, a Messina, i Carabinieri della Stazione di Bordonaro e del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 51enne, messinese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, i militari – nel corso di un mirato servizio di contrasto ai fenomeni connessi con gli stupefacenti – hanno sorpreso l’uomo in possesso di 6,5 grammi di marijuana. Da ciò ne è conseguita anche una perquisizione domiciliare, che ha poi consentito ai militari di rinvenire e sequestrare – nel soggiorno e nella camera da letto dell’abitazione – ulteriori 49 grammi della stessa sostanza stupefacente, nonché 12 grammi di hashish, circa 2 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento, a cui si sono aggiunti 480 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Alla luce di quanto emerso, il 51enne è stato quindi arrestato e associato presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità giudiziaria e in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, mentre lo stupefacente sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.