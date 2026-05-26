Messina, Siracusano su Scurria: “il risultato elettorale non ci ha premiato, non cambia il senso della battaglia”

“Ho sempre pensato che in politica contino soprattutto il coraggio e la forza di combattere battaglie difficili, anche quando altri preferiscono defilarsi o arrendersi ancora prima di iniziare”, lo afferma il sottosegretario del Governo Meloni, Matilde Siracusano. “Per questo ho sostenuto con convinzione la candidatura di Marcello Scurria, perché ritengo fosse la scelta migliore per Messina. Il risultato elettorale non ci ha premiato, ma non cambia il senso della battaglia che abbiamo fatto né il lavoro che continueremo a portare avanti per questa città”, rimarca Siracusano.

“Complimenti agli eletti e grazie a tutti i militanti ed i candidati del centrodestra che si sono spesi con impegno e senza condizioni. Si riparte imparando dagli errori commessi per costruire un progetto forte ed un’alternativa credibile”, conclude Siracusano.