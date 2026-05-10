Messina, Scurria: “viale Europa messo in ginocchio, la città è trasformata in un cantiere infinito”

Messina sta vivendo una situazione di disagio a causa dei cantieri che non sembrano mai arrivare a conclusione. Tra i progetti più discussi, figura quello relativo ai parcheggi d’interscambio in Viale Europa, un’opera che ha già visto l’apertura dei lavori nel 2022, ma che non ha ancora prodotto i risultati sperati. Marcello Scurria, candidato sindaco di Messina per il centrodestra, ha espresso la sua forte critica riguardo a questa situazione, sottolineando l’incessante caos e disagi che i cittadini stanno affrontando.

“Parcheggi d’interscambio, Viale Europa. Lavori aperti nel 2022 e questo è ancora lo stato dell’arte. Uno dei nostri bellissimi viali messo in ginocchio da cantieri interminabili, disagi e caos. Otto anni di amministrazione Basiluca hanno trasformato Messina in un cantiere infinito. La città merita programmazione e rispetto”, afferma Scurria.