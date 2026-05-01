Messina, Scurria: “tutti gli indicatori sono impietosi ma guai ad abbandonarsi alla rassegnazione”

In occasione del 1° Maggio, Marcello Scurria, candidato sindaco di Messina per il centrodestra, ha lanciato un messaggio forte e chiaro riguardo alla situazione della città e alle sfide che attendono i suoi cittadini. Il tema centrale del suo intervento è la consapevolezza della crisi in corso, ma anche la determinazione nel non cedere alla rassegnazione. “Cambiamento”, “opportunità”, “azione” sono le parole chiave che Marcello Scurria intende proporre per il futuro di Messina, con l’obiettivo di dare nuova vita a una città che si trova ad affrontare diverse difficoltà socio-economiche.

Le proposte di Scurria per rilanciare la città

“Città fragile e anziana. Città che si spopola per mancanza di lavoro ed opportunità. Città sfiduciata, con tantissimi giovani inattivi. Città che perde competenze e forza lavoro. Tutti gli indicatori sono impietosi ma guai ad abbandonarsi alla rassegnazione. Cambiare si deve. Cambiare si può . Messina si cambia con azioni mirate. Realizzare un’industria del turismo strutturata, una filiera artigianale metropolitana”, lo afferma Marcello Scurria. “Incubatori d’impresa per assistere e accompagnare i nostri giovani, sgravi fiscali e affitti agevolati per il commercio di prossimità, rendere la città meta e non sosta, attrarre investitori e garantire regole semplici, trasparenza amministrativa e valorizzazione degli investimenti. Sviluppare l’economia blu riconquistando il mare e l’economia verde con i parchi metropolitani”, conclude Scurria.