Messina, Scurria sulle amministrazioni De Luca e Basile: “in 8 anni solo concerti e salsicce”

Il candidato sindaco del centrodestra di Messina, Marcello Scurria, interviene con una presa di posizione netta nei confronti dell’amministrazione uscente, richiamando il contributo dell’assessore designato Carlotta Previti. Al centro del messaggio politico c’è la volontà di contestare il racconto dei risultati amministrativi maturati negli ultimi anni. Scurria affida la sua critica a una frase sintetica ma dal forte impatto polemico, rivolta direttamente all’esperienza politica definita come “Basiluca”.
L’attacco del candidato sindaco del centrodestra
La dichiarazione diffusa da Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra di Messina, punta a evidenziare quella che viene presentata come una distanza tra la narrazione dell’amministrazione e i fatti concreti. Scurria afferma: “l’assessore designato Carlotta Previti, con numeri alla mano, mette in chiaro i fatti…. Basiluca in 8 anni solo concerti e salsicce”.