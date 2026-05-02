Messina, Scurria: “solidarietà a La Vardera, da Sud chiama Nord bullismo politico”

“Stigmatizzo con decisione le offese rivolte dal coordinatore di Sud chiama Nord Danilo Lo Giudice all’on. Ismaele La Vardera pronunciate nel corso di una diretta social con Cateno De Luca. Insulti e volgarità continuano ad essere normalità per chi non è all’altezza di confrontarsi senza offendere. Sottolineo la gravità di certi atteggiamenti che manifestano bullismo politico”, evidenzia Marcello Scurria.
“Ecco il livello dei leader politici di Sud chiama Nord. Ecco il vero volto di De Luca e Lo Giudice”, conclude l’ex subcommissario al Risanamento.