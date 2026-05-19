Messina, Scurria: “sogno una città che smetta di sopravvivere e che inizi finalmente a vivere”

Marcello Scurria, candidato sindaco di Messina per il centrodestra, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura, delineando un programma ambizioso che punta a trasformare la città da luogo di sopravvivenza a centro di vita e opportunità. In un messaggio carico di entusiasmo e passione, Scurria ha voluto condividere la sua visione: “ho un sogno e voglio raccontarvelo. Sogno una Messina che smetta di sopravvivere e che inizi finalmente a vivere, una città dove la serenità non sia un privilegio per pochi ma un diritto per tutti, una Messina che valorizzi il lavoro, la cultura, il mare, la sua storia. Se ci crediamo insieme Messina può cambiare”.

Una città che vuole vivere: il cuore della proposta di Scurria

Il tema centrale della candidatura di Marcello Scurria è la volontà di dare nuova vita a Messina, ponendo al centro l’esperienza quotidiana dei cittadini. Secondo il candidato, la città ha troppo a lungo vissuto in uno stato di stagnazione e sopravvivenza: “Sogno una Messina che smetta di sopravvivere e che inizi finalmente a vivere”, ha sottolineato durante la presentazione del suo programma.

Questa affermazione non è solo un manifesto politico, ma un vero e proprio appello alla comunità messinese affinché partecipi attivamente al cambiamento. Scurria insiste sul fatto che la serenità e la qualità della vita debbano diventare un diritto per tutti, e non un privilegio riservato a pochi eletti.

Valorizzare lavoro, cultura e mare: le priorità del centrodestra

Un punto centrale del discorso di Scurria riguarda la valorizzazione delle risorse locali. “Una Messina che valorizzi il lavoro, la cultura, il mare, la sua storia”, ha dichiarato, indicando una strategia che mira a coniugare sviluppo economico e tutela del patrimonio culturale e naturale. La valorizzazione del lavoro implica non solo incentivi alle imprese locali, ma anche politiche per ridurre la disoccupazione giovanile e sostenere la formazione professionale.

Parallelamente, la promozione della cultura e del mare non è solo una questione turistica, ma un vero e proprio investimento nella identità e nel futuro di Messina, che potrebbe così rafforzare il proprio ruolo strategico in Sicilia e nel Mediterraneo.

Messina può cambiare: un appello alla partecipazione dei cittadini

La candidatura di Marcello Scurria si chiude con un invito diretto ai cittadini: “Se ci crediamo insieme Messina può cambiare”. Questa frase riassume la filosofia del candidato: un cambiamento possibile solo attraverso la partecipazione collettiva e il coinvolgimento di tutte le componenti sociali, culturali ed economiche della città.

L’annuncio di Scurria arriva in un momento cruciale per Messina, che negli ultimi anni ha visto rallentamenti nello sviluppo urbano e sociale. La sfida lanciata dal centrodestra non è solo politica, ma anche culturale: trasformare una città che spesso sembra sopravvivere in una città che finalmente vive e cresce.