Messina, Scurria rifiuta l’invito di Sud Chiama Nord: “non ci sarò, De Luca mi ha definito mafioso”

A Messina si accende il confronto politico attorno alla mancata partecipazione di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, a un evento promosso da Sud Chiama Nord. La notizia politicamente più rilevante riguarda la motivazione indicata dallo stesso Scurria, che ha spiegato di avere ricevuto l’invito, ma di avere deciso di non prendervi parte per la presenza, in chiusura dell’iniziativa, di Cateno De Luca.

La vicenda si inserisce nel clima già acceso della campagna elettorale messinese, dove il confronto tra candidati, liste e movimenti politici assume toni sempre più diretti. In questo caso, però, il tema non riguarda soltanto la partecipazione a un appuntamento pubblico, ma il rapporto politico e personale tra Scurria e De Luca, segnato da accuse che il candidato del centrodestra considera incompatibili con un confronto sereno.

La dichiarazione di Marcello Scurria

Nel comunicare la propria posizione, Marcello Scurria ha chiarito che avrebbe partecipato volentieri a un confronto politico, ma non nelle condizioni previste dall’evento. Il candidato sindaco del centrodestra ha infatti collegato la sua assenza alla presenza conclusiva di Cateno De Luca. Scurria ha dichiarato: “Ieri sono stato invitato a un evento di Sud Chiama Nord, non ci sarò perchè chiude l’evento Cateno De Luca che mi ha definito mafioso altrimenti mi sarei confrontato volentieri”.