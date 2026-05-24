Messina: Scurria ha votato, il candidato sindaco del centrodestra alle urne alla scuola Pascoli Crispi | FOTO

Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra a Messina, ha votato alle 11:00 presso la scuola Pascoli Crispi. La notizia arriva nel pieno della giornata elettorale, mentre l’attenzione dei cittadini è concentrata sull’andamento del voto e sulla partecipazione dei protagonisti della competizione per la guida della città. La presenza al seggio di uno dei candidati alla carica di sindaco di Messina rappresenta uno dei passaggi più seguiti della giornata.

Pur trattandosi di un momento previsto dalla normale procedura elettorale, il voto dei candidati assume un valore pubblico e simbolico, perché scandisce le ore decisive della consultazione.