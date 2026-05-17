Messina, Scurria: “città abbandonata, altro che miracolo amministrativo”

Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, lancia una durissima critica contro l’amministrazione comunale Basile. L’ex subcommissario ha puntato il dito sullo stato di abbandono di quartieri e strade della città, denunciando come la tredicesima città metropolitana d’Italia sia lontana dagli standard di vivibilità che ci si aspetterebbe.

San Matteo, simbolo del degrado cittadino

Parlando del quartiere San Matteo, Scurria ha dichiarato: “Questa è la Messina dei cittadini abbandonati, lasciata nel degrado e nell’incuria. La tredicesima città metropolitana d’Italia, dove sono arrivati 1 miliardo e 312 milioni di euro, oggi si trova ancora in questo stato. Altro che miracolo amministrativo. Qui ci sono famiglie, strade, quartieri e dignità dimenticate”.