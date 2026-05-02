Messina, Scurria accusa Basile e De Luca di mettere a rischio le elezioni: “interessi personali sopra quelli della città” | VIDEO

In vista delle elezioni comunali di Messina, il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria torna a puntare il dito contro Federico Basile e Cateno De Luca per quanto riguarda la questione delle firme e le accuse di “irregolarità“. Scurria ha espresso forti preoccupazioni riguardo alle manovre politiche che, a suo avviso, “stanno compromettendo la regolarità delle elezioni e il futuro della città“.

“Basiluca mette a rischio le elezioni anteponendo ancora una volta i suoi interessi personali a quelli della città. Ha sempre fatto così. Ma oggi io e i messinesi lo sappiamo bene. Avete occupato il Palazzo per otto anni tra propaganda, azzardi e giochi di potere. Adesso basta. Il 24 e 25 maggio saranno i cittadini a cacciarvi democraticamente e a liberare Messina dal vostro sistema”, ha affermato Marcello Scurria.