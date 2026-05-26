Messina, Sacha Cardile vince nella Sesta Circoscrizione

Nella Sesta Circoscrizione di Messina vince Sacha Cardile, candidato di Sud chiama Nord. Il risultato assegna al movimento la guida di un’altra circoscrizione cittadina e conferma il suo peso nelle articolazioni territoriali del Comune. La notizia più rilevante è l’affermazione di Cardile in una competizione che lo ha visto prevalere su Salvatore Scandurra, candidato del centrodestra, e su Maria Valbruzzi, espressione del centrosinistra. Il voto consegna quindi a Sud chiama Nord la presidenza della Sesta Circoscrizione, rafforzando la presenza del movimento nel decentramento amministrativo messinese.

Sacha Cardile presidente della Sesta Circoscrizione

L’elezione di Sacha Cardile alla presidenza della Sesta Circoscrizione rappresenta il dato politico centrale della consultazione territoriale. Il candidato di Sud chiama Nord distanzia gli avversari e ottiene il mandato per guidare una delle aree amministrative del Comune di Messina. La presidenza circoscrizionale è un incarico rilevante perché consente di rappresentare direttamente le esigenze dei quartieri, raccogliere le istanze dei residenti e fare da collegamento con l’amministrazione comunale. Con la vittoria di Cardile, Sud chiama Nord rafforza la propria capacità di incidere anche nei luoghi più vicini ai cittadini.