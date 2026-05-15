Messina, Russo sulla rottamazione delle cartelle: “occasione per aiutare le famiglie, sia portata con urgenza in Consiglio comunale”

La coalizione di centrosinistra guidata da Antonella Russo interviene sul tema della rottamazione delle cartelle comunali, chiedendo che la rottamazione quinquies sia portata con urgenza in Consiglio comunale di Messina per consentire alla città di aderire entro il termine previsto del 30 giugno.“Si tratta di una misura importante – afferma il candidato sindaco Antonella Russo – che può rappresentare un aiuto concreto per migliaia di famiglie, lavoratori e attività economiche messinesi che negli ultimi anni hanno vissuto enormi difficoltà economiche. La possibilità di definire la propria posizione con il Comune attraverso strumenti agevolati significa dare respiro alla città reale e all’economia locale”.

Il Capogruppo del Pd Felice Calabrò ha illustrato il lavoro svolto in Consiglio comunale

Nel corso dell’incontro pubblico presso il comitato elettorale di via Ghibellina, il Capogruppo del Partito Democratico Felice Calabrò ha illustrato il lavoro svolto in Consiglio comunale. “Ci sono atti già predisposti per consentire al Commissario straordinario Mattei di procedere rapidamente verso l’approvazione della misura. La situazione del Comune è disastrosa sotto questo profilo, come è stata lasciata da parte del dimissionario Basile”.

Ad approfondire gli aspetti tecnici ed economici della rottamazione il professor Ingrao

Ad approfondire gli aspetti tecnici ed economici della rottamazione il professor Giuseppe Ingrao, assessore designato al Bilancio per la coalizione di centrosinistra: “la percentuale di adesione a livello nazionale alla rottamazione quinquies è stata di circa il 20%. Se questa percentuale fosse garantita anche sul territorio, staremmo parlando di un recupero di milioni di euro per le casse del Comune di Messina e un importantissimo risparmio anche per gli abitanti”. Secondo la coalizione di centrosinistra, infatti, l’adesione al piano potrebbe incidere per diversi milioni di euro sulle entrate dell’ente, consentendo da un lato di recuperare risorse difficilmente esigibili e dall’altro di offrire ai cittadini un percorso sostenibile di regolarizzazione.

“È fondamentale – prosegue Antonella Russo – che il Consiglio comunale approvi la delibera entro i tempi utili. Martedì rappresenta un passaggio decisivo: rischiare di perdere questa opportunità significherebbe penalizzare Messina e lasciare senza risposta chi oggi chiede soltanto condizioni più eque per mettersi in regola”.“Vogliamo costruire un nuovo rapporto tra il Comune di Messina e i cittadini contribuenti, fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca. Questo deve essere il punto di partenza di una nuova cultura amministrativa, capace di superare la logica della contrapposizione per aprire una stagione di confronto costruttivo e partecipazione”, ha aggiunto Russo.