Messina: ruba una moto di grossa cilindrata, sloveno arrestato a Santo Stefano di Camastra

Nei giorni scorsi, a Santo Stefano di Camastra, i Carabinieri della Compagnia del luogo hanno arrestato un 39enne, sloveno, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di “furto aggravato” e “danneggiamento”. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine anche per reati specifici, è stato individuato quale presunto autore del furto di una moto di grossa cilindrata, rubata a Palermo nella notte tra il 14 e il 15 maggio scorsi. In particolare, a seguito di una segnalazione pervenuta al “112 NUE”, i Carabinieri sono riusciti a localizzare il veicolo in una zona isolata di Santo Stefano di Camastra.

Nella circostanza, è stato quindi subito predisposto in quell’area un mirato servizio di osservazione, all’esito del quale i Carabinieri hanno individuato e bloccato il presunto autore del furto, successivamente identificato nel 39enne. Pertanto, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un casco e vari oggetti da scasso, tra cui alcune chiavi verosimilmente utilizzate per disinserire il blocco della ruota posteriore del motociclo. Alla luce di quanto emerso, il 39enne è stato quindi arrestato e ristretto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.