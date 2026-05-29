Messina, Rossana Carrubba confermata direttore generale

Rosanna Carrubba continuerà a ricoprire, almeno per il momento, il doppio ruolo di segretario generale e direttore generale del Comune di Messina. La decisione è stata formalizzata questa mattina dal sindaco Federico Basile, che le ha confermato l’attribuzione delle funzioni in continuità con l’incarico già ricevuto dal commissario straordinario Piero Mattei.

La conferma firmata dal sindaco Federico Basile

Il provvedimento assunto dal sindaco Federico Basile conferma l’attribuzione delle funzioni di direttore generale a Rosanna Carrubba, che resta quindi anche segretario generale del Comune di Messina. Si tratta di una scelta che si inserisce nel solco dell’incarico conferito in precedenza dal commissario straordinario Piero Mattei, senza modificare nell’immediato l’assetto organizzativo dell’amministrazione.

Il doppio ruolo di Rosanna Carrubba

Con la conferma arrivata questa mattina, Rosanna Carrubba mantiene dunque il doppio incarico di segretario generale e direttore generale. Una posizione di rilievo all’interno del Comune di Messina, che comporta responsabilità sia sul piano amministrativo sia su quello gestionale. La continuità dell’incarico consente all’ente di proseguire senza interruzioni nell’attività ordinaria e nei compiti affidati alla direzione generale. La scelta appare quindi legata a una necessità immediata di stabilità, in una fase in cui l’amministrazione guidata da Federico Basile conferma provvisoriamente l’impianto già esistente.