Messina, Romano: “crediamo nel progetto di Scurria per il rilancio della città” | VIDEO

Nel pomeriggio di oggi, Saverio Romano, leader di Noi Moderati, ha preso parte a un incontro presso il comitato elettorale di Marcello Scurria, candidato sindaco di Messina. L’incontro, che ha visto la presenza anche del coordinatore locale onorevole Roberto Corona e di altri esponenti del partito, tra cui Marcello Greco e Gino Sidoti, ha dato l’opportunità a Romano di sostenere la campagna elettorale di Scurria e di esprimere la sua visione per il futuro della città siciliana.

Romano ha sottolineato che l’alleanza tra i partiti di centrodestra e i movimenti civici è un segno tangibile di unità e di determinazione per portare Messina fuori dalla stagnazione e avviare un vero processo di cambiamento. “Con Marcello Scurria sindaco, cambieremo i criteri di amministrazione di Messina dando alla città visione, prospettive e lavoro”, ha dichiarato con fermezza Romano, enfatizzando la necessità di una nuova guida che sappia rispondere alle sfide moderne della città. “Siamo una forza cristiana, riformista e liberare che crede nel progetto guidato da Scurria per il rilancio di una città importante e dalla grande storia come Messina”, conclude Romano.