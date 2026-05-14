Messina, riapre il sottopasso ferroviario sulla strada provinciale 53

Torna percorribile un’arteria strategica per il sistema viario di Saponara. La Città Metropolitana di Messina ha disposto la revoca immediata del divieto di transito sulla strada provinciale 53, restituendo la regolare circolazione al territorio dopo la necessaria fase di interruzione. Il provvedimento di chiusura, istituito in via precauzionale lo scorso 28 aprile tra i chilometri 0+000 e 0+200, era stato adottato per consentire urgenti lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile. Grazie al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, questo snodo nevralgico della mobilità locale è di nuovo accessibile.

La riapertura garantisce i necessari standard di sicurezza sia per i residenti che per i mezzi pesanti che collegano quotidianamente il centro abitato con la fascia costiera e le aree limitrofe. L’opera si inserisce in un più vasto piano di riqualificazione infrastrutturale del comprensorio, che comprende la riqualificazione di vari tratti stradali e la loro sistemazione idraulica. L’obiettivo centrale resta il potenziamento della sicurezza e della resilienza della rete viaria metropolitana con l’obiettivo di ridurre i disagi per i pendolari e migliorare la fluidità del traffico.