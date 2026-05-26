Messina, Renato Coletta vince nella Quarta Circoscrizione: Sud chiama Nord davanti a centrodestra e centrosinistra

Nella Quarta Circoscrizione di Messina vince Renato Coletta, candidato di Sud chiama Nord. Il risultato assegna al movimento la guida di un’altra articolazione territoriale del Comune e conferma la sua presenza nel quadro politico cittadino. La notizia principale è l’affermazione di Coletta davanti agli altri candidati in campo. Alle sue spalle si collocano Nicola Cucinotta, candidato del centrodestra, e Santi Cannavò, espressione del centrosinistra. Il voto consegna dunque la presidenza della circoscrizione a Sud chiama Nord, che riesce a prevalere sui due schieramenti tradizionali.

Renato Coletta presidente della Quarta Circoscrizione

L’elezione di Renato Coletta alla presidenza della Quarta Circoscrizione rappresenta il dato politico più rilevante della consultazione territoriale. Il candidato di Sud chiama Nord ottiene il consenso necessario per guidare la circoscrizione e avviare una nuova fase amministrativa. La presidenza circoscrizionale ha un ruolo importante nella vita quotidiana dei quartieri. È il livello istituzionale più vicino ai cittadini, chiamato a raccogliere istanze, segnalazioni e priorità del territorio. Con la vittoria di Coletta, Sud chiama Nord rafforza la propria presenza nella rete dell’amministrazione decentrata messinese.