Messina, pubblicato il bando per i lavori di messa in sicurezza della fascia costiera di Casabianca

“Non era un annuncio, ma un impegno concreto che oggi diventa realtà. È stato pubblicato il bando per i lavori di messa in sicurezza della fascia costiera di Casabianca, a Messina: un intervento strategico da 10,8 milioni di euro per contrastare l’erosione costiera e proteggere abitazioni, infrastrutture e un tratto di litorale tra i più fragili del territorio. L’opera, finanziata attraverso FSC 2021-2027, rappresenta il primo stralcio funzionale del progetto di mitigazione del rischio idrogeologico lungo la costa nord messinese“, lo afferma Federico Basile, candidato sindaco di Messina.

“Sono previsti interventi strutturali su circa 1,7 chilometri di costa, con la realizzazione di barriere soffolte, pennelli semisoffolti e il ripascimento della spiaggia per restituire sicurezza e tutela ambientale all’area di Casabianca. Un risultato importante frutto di programmazione, visione e attenzione verso il territorio. Gli impegni presi con i cittadini diventano ancora una volta opere e investimenti reali“, conclude Basile.