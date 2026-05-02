Messina prima in graduatoria per la rigenerazione urbana: oltre 33 milioni di euro per il rifacimento della rete viaria

“Con Decreto del Dirigente Generale n. 679 del 3 aprile 2026, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze relative alla “Quota A” dell’Avviso pubblico per il finanziamento degli Interventi di rigenerazione e sviluppo dei centri urbani, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027. Il provvedimento conferma quanto già emerso con la graduatoria provvisoria approvata con D.D.G. n. 246 del 13 febbraio 2026 e consente oggi il passaggio decisivo dalla fase di programmazione a quella di attuazione degli interventi”. Lo afferma in una nota il Presidente del Consiglio Comunale di Messina, Nello Pergolizzi.

“Per la città di Messina si tratta di un risultato di assoluto rilievo: sono stati ammessi a finanziamento quattro progetti per un importo complessivo pari a 33.200.000 euro, con il conseguimento del primo e del secondo posto assoluto in graduatoria. Un esito che certifica, in modo inequivocabile, la qualità della progettazione e la capacità amministrativa di intercettare risorse strategiche”.

“In un momento particolarmente significativo per la vita pubblica della città è doveroso riportare il confronto sui fatti. I numeri parlano chiaro: Messina è prima in graduatoria, con oltre 33 milioni di euro già finanziati, di cui 16,6 milioni immediatamente attivabili. Questo è il risultato di un lavoro serio, concreto e verificabile. Il finanziamento si inserisce in un più ampio piano triennale da oltre 80 milioni di euro per la riqualificazione della rete viaria cittadina, dai villaggi al centro urbano, costruito attraverso una strategia integrata e multi-canale”.

“Gli interventi previsti hanno carattere strutturale e duraturo e non rappresentano soluzioni provvisorie o meramente tampone: si tratta di una riqualificazione profonda della rete viaria cittadina, che interessa in modo organico tratti e aree che, in molti casi, non sono stati oggetto di investimenti così rilevanti da decenni”.

“In questo quadro, il Comune di Messina ha già attivato un ulteriore investimento di 6.000.000 di euro mediante ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti, promuovendo il progetto “Interventi di riqualificazione della pavimentazione stradale di alcune vie e relative pertinenze nei villaggi della città di Messina”, inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025–2027. L’intervento coinvolge le varie comunità locali distribuite nei villaggi del territorio. Per quanto riguarda le risorse già attivate, si è in attesa dell’accreditamento, mentre sono già state avviate le attività tecniche finalizzate a garantire l’immediata cantierabilità delle opere”.

“Parallelamente, è in corso la verifica e validazione dei progetti esecutivi relativi a un ulteriore finanziamento di 4.000.000 di euro, destinato alla successiva procedura di gara, di cui è beneficiaria la Città Metropolitana di Messina, per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale ricadente nel territorio comunale. Oggi non parliamo di promesse, ma di risorse già ottenute e di progetti pronti a partire. La differenza è evidente: interventi strutturali, mai realizzati con questa ampiezza, contro anni di manutenzioni frammentarie e insufficienti.”

“Ad oggi, grazie alla strategia adottata, risultano già garantiti finanziamenti per oltre 39 milioni di euro, pari a circa il 50% del fabbisogno complessivo previsto dal piano strade, ai quali si aggiungono i 4 milioni di euro destinati alla Città Metropolitana. Seguiranno aggiornamenti operativi sulle tempistiche di avvio dei cantieri e sul dettaglio degli interventi”.