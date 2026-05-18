Messina, Polverini al fianco di Scurria: “conosce il territorio e sa come risolvere i problemi della città”

Incontro elettorale con Renata Polverini, presso il comitato elettorale di Marcello Scurria di via Tommaso Cannizzaro a Messina. “La città ha bisogno di un nuovo sindaco e di una nuova classe dirigente. Scurria conosce il territorio e sa come risolvere i problemi di questa importante Città Metropolitana”, ha dichiarato l’ex governatore del Lazio, evidenziando la necessità di una guida competente e radicata sul territorio. La scelta di sostenere Scurria riflette l’attenzione di Noi Moderati verso candidati capaci di affrontare le sfide amministrative e le criticità locali. Presenti all’evento anche il vicesindaco designato Matilde Siracusano e i vertici locali del partito: Roberto Corona, Marcello Greco e Domenico D’Agostino, a testimoniare il sostegno compatto della formazione politica alla candidatura di Scurria.

Un programma concreto per l’area dello Stretto

L’ex presidente della regione Lazio ha sottolineato l’impegno del partito nell’attuazione di progetti concreti e ambiziosi per Messina e il territorio circostante: “Un sostegno deciso nei confronti di idee e programmi precisi anche per quanto riguarda l’area dello Stretto – ha detto Polverini – Noi Moderati sarà al fianco di Scurria nell’attuazione di un programma ambizioso e concreto per il rilancio di Messina”.

La nuova classe dirigente per il futuro della città

Secondo Polverini, il futuro di Messina passa dalla costruzione di una nuova classe dirigente, capace di affrontare con competenza le sfide amministrative e di garantire una gestione efficiente della città. Il sostegno di Noi Moderati a Marcello Scurria rappresenta quindi un elemento chiave per rafforzare il progetto politico e per garantire continuità e innovazione nella governance locale.