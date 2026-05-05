Messina, paura al Papardo: paziente tenta il suicidio, salvato

Un episodio drammatico si è verificato presso il pronto soccorso dell’ospedale Papardo di Messina, quando un paziente con disturbi psichiatrici ha tentato di togliersi la vita. La tragedia è stata scongiurata grazie all’intervento immediato di una guardia giurata, un medico di guardia e un infermiere, che sono riusciti a fermare il paziente prima che potesse portare a termine il suo gesto autolesionista. L’uomo, che era stato ricoverato in una stanza dedicata ai pazienti psichiatrici, ha cercato di strangolarsi utilizzando un laccio di plastica che aveva con sé.

Questo episodio, purtroppo, non rappresenta un caso isolato. Il pronto soccorso dell’ospedale Papardo è frequentemente teatro di emergenze psichiatriche, e l’afflusso continuo di pazienti con disturbi mentali sta mettendo sotto forte pressione la struttura.