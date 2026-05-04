Messina, paura a Bordonaro: bimbo azzannato da un pitbull

Nel pomeriggio di ieri, un bambino di 11 anni, piccolo calciatore della Messana, è stato aggredito da un pitbull mentre si trovava nel campetto di calcio nella zona di Bordonaro a Messina. Secondo la ricostruzione, il bimbo si stava allenando in attesa di un amico quando è stato improvvisamente aggredito da un pitbull. Al momento, non è chiaro se il cane fosse stato lasciato libero dal guinzaglio o fosse scappato dal suo proprietario.

Il ragazzino è stato ferito in maniera grave dal cane. Il ragazzino, dopo l’incidente, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia per raccogliere le testimonianze e fare chiarezza sull’accaduto.