Messina, Palazzo Zanca si illumina di rosso per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, che si celebra in tutto il mondo il 30 maggio, il Comune di Messina aderisce alla richiesta dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) disponendo l’illuminazione in rosso di Palazzo Zanca, simbolo istituzionale della città. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla (25–31 maggio), periodo dedicato alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, alla diffusione di informazioni sulla patologia e al sostegno delle persone che convivono con la malattia e delle loro famiglie.

Palazzo Zanca sarà quindi colorato di rosso nelle giornate della settimana nazionale SM dal 25 al 31 maggio, compatibilmente con le altre programmazioni già in essere, con particolare evidenza nella serata del 30 maggio. Il Comune di Messina rinnova il proprio impegno nel sostenere le iniziative che promuovono la consapevolezza, l’inclusione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e patologie croniche, valorizzando il ruolo fondamentale del mondo associativo e del volontariato.