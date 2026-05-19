Messina: operaio precipita da un cantiere, è ricoverato in ospedale

Un grave incidente sul lavoro ha scosso oggi pomeriggio il centro di Rocca di Capri Leone, in provincia di Messina. Un operaio è precipitato dal terzo piano di un cantiere privato allestito in un immobile lungo la via Nazionale. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e l’elisoccorso del 118, che ha trasferito il malcapitato a Messina, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni sono gravi, in quanto ha riportato varie fratture.

Le autorità stanno procedendo con gli accertamenti necessari per comprendere le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità sul cantiere.