Messina, oltre 1.500 osservazioni per la City Nature Challenge 2026: un trionfo per la biodiversità e la cittadinanza attiva

“Si chiude con uno straordinario successo di partecipazione e di risultati scientifici l’edizione 2026 della City Nature Challenge. Grazie all’impegno instancabile di cittadini, studenti, esperti e appassionati di natura, sono state superate le 1.500 osservazioni di flora e fauna, un traguardo che testimonia la crescente sensibilità verso la tutela del nostro patrimonio naturalistico e l’efficacia della citizen science”. Lo afferma l’Ing. Francesco Cancellieri, Coordinatore Nazionale Aree Protette e Paesaggi di SIGEA-APS, Presidente Associazione per lo Sviluppo SOstenibile e Centro di Educazione Ambientale Messina APS in breve AssoCEA Messina APS. “Questo eccezionale risultato non sarebbe stato possibile senza il prezioso supporto e la sinergia creata con i nostri partner. Un ringraziamento profondo e sentito va a tutti i partecipanti e, in particolar modo, all’Associazione Borgo San Nicola, al Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina, al Dipartimento CHIBIOFARAM e ad ARPA Sicilia. La loro collaborazione è stata fondamentale per garantire il rigore scientifico e il successo logistico e divulgativo dell’iniziativa. L’eccezionale mole di dati raccolti ribadisce ancora una volta l’importanza cruciale di organizzare i BioBlitz all’interno delle aree della Rete Natura 2000. Sensibilizzare la comunità attraverso l’osservazione diretta sul campo è il primo passo per una reale ed efficace azione di conservazione dei nostri habitat”, rimarca la nota.

“In quest’ottica, la City Nature Challenge 2026 è stata la cornice ideale per consolidare e ribadire con forza il gemellaggio ecologico e culturale tra la ZPS ITA030042 (Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antenna Mare e area marina dello Stretto) e gli altrettanto preziosi siti della Rete Natura 2000 della Piana di Gela, con la Sughereta di Niscemi e il Bosco di Santo Pietro. Questa unione di intenti tra territori siciliani rappresenta un modello virtuoso di tutela diffusa, che unisce le comunità nella difesa attiva della nostra straordinaria, ma fragile, biodiversità mediterranea. Continueremo a lavorare affinché l’entusiasmo di queste giornate si traduca in azioni quotidiane di cura e rispetto per il nostro paesaggio e i nostri ecosistemi. Incontro finale il 13 maggio 2026 alle ore 18:00 a Massa San Nicola presso la sede della Associazione Borgo San Nicola”, conclude la nota.